وأعلن محسن كريمي قائد مقر "النجف الأشرف" للحرس الثوري إلقاء القبض على 11 من القادة الداخليين لـ"جماعة بيجاك الإرهابية".

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن العميد كريمي، قوله: "اعترف هؤلاء العناصر في اعترافاتهم الأولية بصلتهم التنظيمية بجماعة بيجاك الإرهابية، وبتخطيطهم لزعزعة الأمن، ويجري التعامل مع قضيتهم بجدية تامة".

يشار إلى أن حزب بيجاك يسعى لانفصال المناطق الكردية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية المخابرات العامة الإيرانية بمحافظة أذربيجان الشرقية عن تحديد هوية 7 عناصر من النواة الأساسية لما وصفته بـزمرة "المنافقين خلق الإرهابية" في تبريز، ممن شاركوا في أعمال الشغب، وارتكبوا سلوكيات منافية للأعراف، وتم اعتقالهم.

واستنادًا إلى بيان صادر عن مديرية المخابرات العامة لمحافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب البلاد، الجمعة، فقد وجه رجال الأمن ضربة قوية للعناصر الرئيسية لأعمال الشغب التي اندلعت في يناير في المحافظة،حسبما ذكرت، السبت وكالة أنباء "إرنا".

يشار إلى أن إيران شهدت في الشهر الماضي احتجاجات واسعة النطاق بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية.

كان نشطاء حقوقيون قد ذكروا أن ما لا يقل عن 6126 شخصا قتلوا خلال حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية على الاحتجاجات الوطنية، وهناك مخاوف من أن يكون عدد أكبر قد لقي حتفه.

في المقابل، حددت الحكومة الإيرانية عدد القتلى بـ 2427 من بينهم مدنيون وعناصر أمنية ووصفت الباقون بأنهم "إرهابيون".