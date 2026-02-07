وقال عراقجي: "في الوقت الراهن، لم يُحدد موعدٌ مُعين للجولة الثانية من المفاوضات، لكننا وواشنطن نعتقد أنه ينبغي عقد هذه المفاوضات قريبا".

وأكد الوزير الإيراني أن إيران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم لكنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق يطمئِن الغرب، قائلا إن "التخصيب حقٌّ غير قابل للتصرف، ويجب أن يستمر. حتى بالقصف لن يتمكنوا من تدمير قدراتنا. نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق مُطَمْئِن بشأن التخصيب".

جاءت هذه التصريحات بعد لقاء عُقد الجمعة في مسقط وأذن باستئناف المحادثات النووية مع واشنطن التي نشرت مجموعة حاملة طائرات في المنطقة وتوعدت بتوجيه ضربة عسكرية لإيران على خلفية ما تصفه بـ"قمع" الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ولقاء الجمعة هو الأول منذ انهيار المفاوضات العام الماضي في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران واستمرت 12 يوما وشاركت فيها الولايات المتحدة.

وحذر عراقجي من أن بلاده سترد إذا استهدفتها واشنطن قائلا إن "لا مجال لمهاجمة الأراضي الأميركية إذا هاجمتنا واشنطن، لكننا سنهاجم قواعدهم في المنطقة".

ووصف عراقجي محادثات مسقط بأنها "بداية جيدة"، لكنه أصرّ على أن "الطريق ما زال طويلا لبناء الثقة".

وأضاف: "على الرغم من أن المفاوضات كانت غير مباشرة، فقد سنحت الفرصة لمصافحة الوفد الأميركي".

ولكنه أكد أن بلاده ترفض مناقشة برنامج الصواريخ البالستية، وقال "هذا موضوع دفاعي بحت بالنسبة لنا، لا يمكن التفاوض بشأنه على الإطلاق".