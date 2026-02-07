وقالت الوزارة في بيان إن المتهم، ويدعى شانون ماثر، يواجه تهمة "التهديد بقتل وإلحاق أذى جسدي" بنائب الرئيس.

وأضاف البيان أن تقارير أفادت بأن ماثر قال إنه سيبحث عن الأماكن التي كان من المفترض أن يتواجد فيها فانس ويخطط لقتله، دون توضيح مكان أو سياق صدور هذا التهديد.

وألقى عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي القبض على ماثر الجمعة.

وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى التي يستهدف فيها نائب الرئيس، إذ كان فانس قد أعلن مطلع يناير أن "شخصا مختلا" حاول اقتحام منزله في أوهايو عبر الطرق على النوافذ، فيما لم يكن هو وعائلته في المنزل آنذاك، وقد ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عاما على خلفية الحادثة.

وفي تطور لافت، كشفت وزارة العدل أن التحقيقات في قضية التهديد عثرت بحوزة المتهم على "عدة ملفات رقمية تتضمن مواد مرتبطة بانتهاكات جنسية بحق أطفال".

ومثل ماثر لأول مرة أمام محكمة في ولاية أوهايو، الجمعة، حيث تقرر توقيفه إلى حين عقد جلسة استماع بشأن اعتقاله في 11 فبراير الجاري، وفق ما أفادت به الوزارة.