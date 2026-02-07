وأوضح زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين نُشرت صباح السبت، أن واشنطن منحت موسكو وكييف مهلة زمنية حتى بداية الصيف للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحقيق تقدم ضمن هذا الإطار، فمن المرجح أن تمارس الإدارة الأميركية ضغوطا على الجانبين لدفعهما نحو تسوية.

وقال الرئيس الأوكراني: "الأمريكيون يقولون إنهم يريدون إتمام المسألة بحلول يونيو، ومن المحتمل أن يمارسوا ضغوطًا على الطرفين وفق هذا الجدول الزمني".

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت، وللمرة الأولى، استضافة لقاء مباشر بين فريقي التفاوض الأوكراني والروسي على أراضيها، مرجحا أن يُعقد في مدينة ميامي خلال أسبوع، مؤكدا أن كييف وافقت على هذا المقترح.

وشدد زيلينسكي مجددا على أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق يتم التوصل إليه بين واشنطن وموسكو دون مشاركة أوكرانيا بشكل مباشر في المفاوضات، قائلا إن "أي اتفاق بشأن أوكرانيا لا يمكن أن يتعارض مع الدستور والقوانين الأوكرانية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها على موسكو وكييف لوضع حد للحرب المستمرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكانت أوكرانيا وروسيا قد اختتمتا الأسبوع الماضي جولة محادثات سلام استمرت يومين بوساطة أميركية في أبوظبي، دون تحقيق تقدم كبير.

وتسيطر روسيا حاليا على نحو 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، وتطالب بالسيطرة الكاملة على إقليم دونباس شرقي البلاد، وهو ما يتطلب انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق لا تزال تسيطر عليها هناك، وهي شروط تؤكد كييف أنها غير مقبولة.