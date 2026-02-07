ويتهم مسؤولون أوكرانيون موسكو باستهداف البنية التحتية للطاقة عمدا، ما يتسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي ويترك آلاف الناس من دون تدفئة في درجات حرارة أدنى بكثير من الصفر.

وقالت شركة "أوكرينيرغو" على "تلغرام"، إنّ "روسيا تشنّ هجوما جديدا واسع النطاق على مرافق شبكة الكهرباء الأوكرانية" مضيفة أنه "نظرا للأضرار التي ألحقها العدو، تم تنفيذ انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم المناطق".

وأشارت إلى أنّ "الهجوم لا يزال مستمرا. وستبدأ أعمال الصيانة حالما يسمح الوضع الأمني بذلك".

من جانبه، أعلن الجيش البولندي أنه نشر طائرات لحماية مجاله الجوي، كما هو الحال غالبا لدى حدوث قصف روسي على غرب أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "محادثات ‌جيدة للغاية" جارية ​بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، وأضاف، دون الخوض في التفاصيل، أن "شيئا ما قد يحدث" نتيجة ‌لهذه المفاوضات.

وأضاف ترامب للصحفيين "محادثات جيدة للغاية ⁠اليوم، تتعلق بروسيا وأوكرانيا. قد يحدث شيء ما".

وكان الزعيم ‌الجمهوري قد ​تعهد بإنهاء الحرب التي بدأت باجتياح روسي شامل لأوكرانيا في فبراير 2022، لكن بعد مرور أكثر من عام على ولايته الثانية، ​لم ‍يتحقق وعد ترامب.