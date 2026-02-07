وأضاف ترامب للصحفيين "محادثات جيدة للغاية ⁠اليوم، تتعلق بروسيا وأوكرانيا. قد يحدث شيء ما".

وكان الزعيم ‌الجمهوري قد ​تعهد بإنهاء الحرب التي بدأت باجتياح روسي شامل لأوكرانيا في فبراير 2022، لكن بعد مرور أكثر من عام على ولايته الثانية، ​لم ‍يتحقق وعد ترامب.

وذكرت رويترز أمس أن المفاوضين الأميركيين والأوكرانيين ناقشوا هدفا طموحا في مارس ‍لروسيا وأوكرانيا ⁠للتوصل إلى اتفاق سلام، بيد أن ‍هذا الجدول الزمني من المرجح أن يتأخر بسبب عدم وجود اتفاق على القضية ‌الرئيسية المتعلقة ‍بالأراضي، وفقا لمصادر ‍مطلعة على الأمر.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ناقشتا احتمالات ‌إجراء استفتاء وانتخابات في مايو.

وقال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، الخميس، إن وفودا من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا اتفقت على تبادل 314 ⁠أسير حرب.