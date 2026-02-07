وأضاف ⁠هيغسيث في بيان على موقع التواصل الاجتماعي ‌إكس: "وزارة الدفاع ​تنهي رسميا جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد"، واصفا هارفارد بأنها "منفصلة عن ​الواقع".

وتشن ‍إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة ضد أبرز الجامعات الأميركية، بما في ذلك هارفارد، ‍بسبب ⁠مجموعة من القضايا مثل الاحتجاجات المؤيدة ‍للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، وبرامج التنوع وسياسات المتحولين جنسيا ومبادرات ‌المناخ.

وأعرب المدافعون ‍عن الحقوق ‍عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية ‌السليمة.

وكانت الجامعة قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل ⁠الاتحادي للجامعة.