وأكد ترامب أنه لم يشاهد مقطع الفيديو الكامل الذي ‌يصوّر الرئيس الديمقراطي السابق ⁠أوباما وزوجته ميشيل على هيئة ‌قردين قبل نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، مضيفا أنه لا يشعر بأنه ارتكب ‍خطأ.

وأوضح ترامب أنه شاهد بداية الفيديو، الذي ‍ركز ⁠على مزاعم تزوير الانتخابات، ‍وأعطاه لموظفين لم يذكر أسماءهم لنشره.

وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى مارالاغو في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، بأنه: "‍لم يكن أحد يعلم أن ‌هذا كان في النهاية، لو كانوا شاهدوه، لرأوه، ولربما كان لديهم الحس السليم لحذفه".

وكان البيت الأبيض، قد علّق الجمعة، على الفيديو، رافضا "الغضب المصطنع" في التعليقات الواردة بعد نشر المقطع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان لـ"فرانس برس": "هذا المقطع مأخوذ من فيديو ساخر على الإنترنت يصور الرئيس ترامب على أنه ملك الغابة والديموقراطيين على أنهم شخصيات من فيلم لايون كينغ (الأسد الملك)".

وأضافت ليفيت: "رجاء، توقفوا عن هذا الغضب المصطنع، وتحدثوا عن مواضيع تهم الشعب الأميركي فعلا اليوم".

والخميس نشر ترامب مقطع فيديو مدته نحو دقيقة على منصة "تروث سوشال"، يروج لنظرية مؤامرة انتخابية، وفي ختامه يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على قردين لمدة ثانية تقريبا.

وكرر الفيديو مزاعم تزوير نتائج انتخابات 2020، التي خسرها ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.