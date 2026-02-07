وقالت مصادر إنه بموجب الإطار الذي يناقشه المفاوضون الأميركيون والأوكرانيون، سيُطرح أي اتفاق للاستفتاء على الأوكرانيين، الذين سيصوتون في الوقت نفسه في ‌الانتخابات العامة.

وأفادت مصادر أيضا بأن فريق ⁠التفاوض الأميركي، بقيادة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، عبّر لنظيره الأوكراني خلال اجتماعات انعقدت ‌في الآونة الأخيرة بأبوظبي وميامي عن رغبته في إجراء التصويت قريبا.

وذكر مصدران أن المفاوضين الأميركيين ذكروا أن ترامب سيركز على الأرجح على الشؤون الداخلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، مما يعني أنه لن يكون كبار لدى المسؤولين الأميركيين سوى وقت ونفوذ سياسي أقل لإبرام اتفاق سلام.

واختُتمت الجولة الثانية من المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة الخميس في أبوظبي بالإفراج عن 314 أسير حرب، والتعهد باستئناف المحادثات قريبا.

بحث إجراء الانتخابات في مايو

⁠أفاد مصدران بأن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين ناقشوا إمكان إجراء الانتخابات والاستفتاء في مايو، لكن مصادر مطلعة على المفاوضات وصفت الجدول الزمني المقترح من الولايات المتحدة بأنه غير واقعي.

وتتوقع السلطات الانتخابية الأوكرانية أن يستغرق تنظيم الانتخابات نحو ستة أشهر في ظل الظروف الراهنة.

ووفق مصدر مطلع فإن "‌الأميركيين في عجلة من أمرهم"، ‍مضيفا أنه يمكن تنظيم تصويت في أقل من ستة أشهر، ولكنه سيستغرق مع ذلك وقتا طويلا.

ويتطلب تنظيم مثل هذه الانتخابات تعديلات تشريعية، إذ يُحظر إجراء مثل هذه الانتخابات ‌خلال فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا.

وأشار مصدر إلى أن أوكرانيا ترغب في في وقف إطلاق النار طوال فترة الحملة الانتخابية لحماية نزاهة الاستفتاء، وتقول إن الكرملين له تاريخ في بانتهاك اتفاقات وقف القتال.

جولة ثالثة من المحادثات

أعلن الكرملين الجمعة أن جولة ثالثة من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستُعقد "قريبا".

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات التي عقدت يومي الأربعاء والخميس في أبوظبي من دون الإعلان عن أي تقدم في القضايا الرئيسية لا سيما قضية الأراضي الشائكة.

وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين بأنه "على مدى يومين، كان هناك عمل بنّاء وصعب جدا".

ولدى سؤاله عن موعد استئناف المحادثات، قال بيسكوف لوكالة أنباء "ريا" الروسية الرسمية: "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكنه سيكون قريبا".