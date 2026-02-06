وأثار الفيديو الذي شاركه ترامب، الخميس، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت إليه اتهامات بالتمييز العنصري.

ويبلغ طول المقطع نحو دقيقة، ويروج لنظرية مؤامرة انتخابية، وفي ختامه يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على قردين لمدة تقارب ثانية واحدة.

وكرر الفيديو مزاعم تزوير نتائج انتخابات 2020، التي خسرها ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن مسؤولا في البيت الأبيض ألقى اللوم على أحد الموظفين، قائلا إنه نشر الفيديو عن طريق الخطأ.

وأوضح مصدر مطلع أن المنشور أثار حالة من الاضطرابات داخل البيت الأبيض، ودافع الموظفون تلقائيا على منشور ترامب، فيما تلقوا سيلا من الاتصالات من جمهوريين آخرين يدعونهم إلى إزالة المقطع.

وقبيل حذف الفيديو بساعات، رفض البيت الأبيض الانتقادات الموجهة إليه، واصفا إياها بـ"الغضب الزائف".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان لـ"فرانس برس": "هذا المقطع مأخوذ من فيديو ساخر على الإنترنت يصوّر الرئيس ترامب على أنه ملك الغابة، والديمقراطيين على أنهم شخصيات من فيلم لايون كينغ (الأسد الملك)".

وأضافت ليفيت: "رجاء، توقفوا عن هذا الغضب المصطنع، وتحدثوا عن مواضيع تهم الشعب الأميركي فعلا اليوم".

وندد به بشدة حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، وهو مرشح ديمقراطي محتمل لانتخابات الرئاسة عام 2028 وأحد أبرز منتقدي ترامب.

وكتب المكتب الإعلامي لنيوسوم على "إكس": "سلوك مقزز من الرئيس. يتعين على كل جمهوري إدانة ذلك. الآن".

كما دان بن رودس، أحد كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي في عهد أوباما، ما نشره ترامب، وكتب على "إكس": "على ترامب وأتباعه أن يقلقوا من أن الأميركيين في المستقبل سيحتفون بعائلة أوباما كشخصيات محبوبة، بينما سينظر إليه هو كوصمة في تاريخنا".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، كثف ترامب استخدام مقاطع مفبركة، وإن كانت تبدو قريبة من الواقع، على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدمها غالباً ليتباهى بنفسه بينما يسخر من منتقديه.

ونشر ترامب في العام الماضي فيديو أُعد بتقنية الذكاء الاصطناعي، يبدو فيه أوباما معتقلا في المكتب البيضاوي، ويظهر خلف القضبان مرتديا زيا برتقاليا.