وأشارت السلطات في غرونوبل إلى أن الأشخاص لاذوا بالفرار بعد ذلك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن إصابات الضحايا نجمت عن موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار، لكنها لم تتطلب تلقي العلاج في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطه أحد المهاجمين على ما يبدو، شخصا ملثما وهو يلقي القنبلة اليدوية داخل صالون التجميل.

ونقلت قناة "فرانس إنفو" عن صاحب متجر مجاور قوله: "سمعت دويا هائلا ورأيت ثلاث فتيات صغيرات يصرخن، برفقة طفل".

ولم تتوفر في البداية أي معلومات عن الدوافع وراء الحادث أو أي خلفيات أخرى مرتبطة به.