وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "تبادل وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة في مسقط كان "جيدا" وبداية إيجابية للمفاوضات".

وتابع عراقجي: "هناك تفاهم على استمرار المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة".

وأوضح عراقجي أن "موضوع المحادثات ينحصر فقط في الملف النووي. نحن لا نجري أي محادثات مع الأمريكيين بشأن أي موضوع آخر".

وقال إن إجراء المحادثات النووية وحل هذه المسألة "يجب أن يتم في أجواء هادئة، بعيدة عن التوتر وبالأخص بعيدة عن التهديد".

وتابع:"لقد طرحنا هذه النقطة اليوم بكل صراحة، ونتوقع الالتزام بها حتى نتمكن من مواصلة المحادثات."

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الوفدين تبادلا الملاحظات والآراء بوساطة وزير الخارجية العماني بدر بوسعيدي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الخارجية قوله إن المحادثات انتهت "في الوقت الحالي"، ومن المرجح أن تعود الوفود إلى عواصمها للتشاور.

وكان الوزير عراقجي والوفد المرافق له قد عادوا إلى مقر إقامتهم في مسقط عقب انتهاء الاجتماعات، تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية لهذه الجولة.

عمان: المفاوضات كانت جدية للغاية