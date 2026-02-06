وعقب مباحثاته مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، والأمين العام للمنظمة فريدون سينيرلي أوغلو، أكد لافروف أن روسيا ناقشت مع الجانبين الإجراءات التي يمكن أن تساعد المنظمة على الحفاظ على أهميتها ودورها في ظل التحديات الحالية.

وقال لافروف في تصريحاته عقب الاجتماع الذي عقد في موسكو: "ناقشنا الإجراءات التي يمكن أن تساعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الحفاظ على مكانتها"، مشددا على أنه "لا يحق لأحد ادعاء أو فرض الهيمنة في فضاء المنظمة".

كما انتقد لافروف أداء مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للمنظمة، واصفا إياها بـ"عدم الكفاءة والقصور"، واتهم المنظمة بـ"التجاهل التام لانتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا".

وفي سياق متصل، أشار لافروف إلى أن روسيا ستدافع عن مبدأ "عدم تجزئة الأمن" في حوارها مع الولايات المتحدة، مؤكدا استعداد موسكو لمناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن.

وبشأن معاهدة "نيو ستارت" (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية)، أوضح لافروف أن انتهاء صلاحيتها أدى إلى "فراغ" في مجال السيطرة على الأسلحة، وقال إن روسيا "مستعدة لأي سيناريو" بعد انتهاء الاتفاق، لكنها تفضل الحوار وستنتظر استعداد الولايات المتحدة له.