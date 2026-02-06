وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إنه "من المتوقع أن ترتفع الحصيلة أكثر".

وأظهرت صور من موقع الانفجار جثثا ملطخة ‌بالدماء على أرضية المسجد محاطة بشظايا الزجاج والحطام، وسط حالة ⁠من الذعر بين المصلين.

وكان عشرات الجرحى الآخرين يستلقون في الحديقة الخارجية للمسجد، بينما ‌كان المارة ​يستغيثون طلبا للمساعدة.

وقال المسؤول ​في الشرطة ظفر إقبال، إن الانفجار وقع في المسجد أثناء صلاة الجمعة، وأضاف: "لا أستطيع تحديد عدد القتلى في هذه اللحظة، لكن نعم هناك ضحايا".

وقال مسؤولان ⁠في الشرطة إن المهاجم أوقف عند بوابة المسجد قبل تفجير نفسه.

وتعد التفجيرات نادرة في العاصمة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، رغم أن باكستان شهدت خلال السنوات القليلة الماضية موجة متصاعدة من أعمال العنف المسلح.

وفي 11 نوفمبر من العام الماضي، أسفر تفجير انتحاري في إسلام أباد عن مقتل 12 شخصا وإصابة 27 آخرين، في هجوم قالت باكستان إن منفذه أفغاني ‌الجنسية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم.