وفي أعقاب الحادث، اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف خلف الهجوم.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الهجوم على الجنرال أليكسييف يؤكد مرة أخرى تصميم كييف على مواصلة الاستفزازات لنسف المفاوضات".

وذكرت اللجنة التي تتولى التحقيق في كبرى الجرائم، أن "شخصا لم تحدد هويته أطلق عدة أعيرة نارية" باتجاه أليكسييف، قبل أن يفر من المكان، وأضافت في بيان أن "الضحية نقل إلى المستشفى".

وقالت الناطقة باسم لجنة التحقيقات الروسية سفيتلانا بيترتكو في بيان، إن "عمليات تحقيق وإجراءات بحث عملياتية تجري لتحديد الشخص أو الأشخاص المتورطين".

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، قتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن بعض الاغتيالات.

‌وكان أليكسييف مسؤولا عن ​العلاقات بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة "فاغنر" التي كان يقودها يفغيني بريغوجين، والتي خاضت بعضا من أشرس المعارك في المراحل الأولى من حرب أوكرانيا.

كما قاد أليكسييف عمليات استخباراتية أثناء التدخل الروسي في سوريا، دعما للرئيس المخلوع بشار الأسد.