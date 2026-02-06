وأفادت وسائل إعلام إيرانية أنه من المقرر أن يعقد عراقجي اجتماعًا مع وزيرِ خارجيةِ سلطنةِ عُمان قبيل المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقد تبدأ المحادثاتُ الإيرانية–الأميركية بتأخيرٍ طفيف، بعدما كان من المقرر انطلاقُها في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية إن وزيرا خارجية إيران وعُمان عقدا لقاءً تشاوريا قبيل توجه الوفد الإيراني إلى مقر انعقاد المفاوضات.

وأوضحت الوكالة أن عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اجتمعا قبل انطلاق المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، للتشاور.

وتلعب مسقط دور الوسيط في المفاوضات بين طهران وواشنطن.

ومن اللافت في هذه الجولة من المفاوضات أنه بالإضافة إلى ستيف ويتكوف، يشارك أيضًا جارد كوشنر مستشار وصهر دونالد ترامب.

وكان عراقجي دعا، في وقت سابق الجمعة، إلى "الاحترام المتبادل" قبيل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وقال وزير الخارجية الإيراني مغردا "تدخلُ إيرانُ مسارَ الدبلوماسيةِ بعيونٍ مفتوحة، ومن دون أن تنسى أحداثَ العامِ الماضي".

وأضاف "نشاركُ في التفاعلِ بحسنِ نية ونتمسّك بحقوقنا بثبات، وفي الوقتِ نفسه نقفُ بحزمٍ دفاعًا عن حقوقِنا".

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا "يجب احترام الالتزامات. فالتكافؤ، والاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة ليست شعارات، بل ضرورة، وهي ركائز أي اتفاقٍ مستدام".

من ناحية ثانية، قال أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني إن "عراقجي مفاوض ماهر واستراتيجي ويحظى بثقة مستويات القرار العليا والمؤسسات العسكرية والأمنية".

وأضاف شمخاني أن "جنود الشعب الإيراني في القوات المسلحة إلى جانب جنرالات الدبلوماسية وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة لا يدخرون جهدا في سبيل حماية الوطن".