وحذر ترامب، في منشور له على حسابه في منصة "تروث سوشال" من أنه ما لم يتم إصلاح الانتخابات فإنه لن يكون هناك دولة أميركية، وقال "إما أن نصلحها، أو لن يبقى لنا بلد".

ودعا ترامب، جميع الجمهوريين إلى الانخراط في جهود لإصلاح النظام الانتخابي في البلاد.

وحدد ترامب الإجراءات المطلوبة للنظام الانتخابي تحت مسمى "قانون إنقاذ أميركا".

والإجراءات التي حددها ترامب هي: