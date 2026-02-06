يأتي هذا بعد أن تسببت رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السيطرة على الجزيرة في أزمة داخل الحلف.

وأكد ترامب مرارا رغبته في السيطرة على غرينلاند التابعة للدنمارك، وقال إن الحلفاء الأوروبيين فشلوا في تأمينها بالشكل المناسب.

وأثارت تعليقات ترامب خلافا مع الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي وتسببت في توتر العلاقات مع مختلف أعضاء الحلف.

وانحسر هذا التوتر بعد أن قال الأمين العام للحلف مارك روته إنه ناقش مع ترامب كيف يمكن لأعضاء الحلف العمل بشكل جماعي لضمان أمن القطب الشمالي، دون أن تتوافر تفاصيل بشأن هذه الخطط.

وقال هيلي إن مهمة "حارس القطب الشمالي" المقترحة من قبل حلف شمال الأطلسي هي طريقة "يمكننا من خلالها، كدول الحلف، أن نثبت للرئيس ترامب أننا نعمل بالفعل على تعزيز أمن غرينلاند، وأننا نتفهم ونتقبل أن لديه سببا للقلق".

وذكر هيلي لرويترز في مقابلة: "لقد وضع ترامب يده على المشكلة، وسنثبت له أن حلف شمال الأطلسي يعمل عليها بالفعل".

وأضاف: "أتوقع أن أرى المزيد من المناقشات في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الذي سأحضره في بروكسل الأسبوع المقبل".

وبدأ حلف شمال الأطلسي التخطيط العسكري لمهمة حارس القطب الشمالي، التي وصفها بأنها مهمة مراقبة معززة في المنطقة، لكن لم يتضح ما إذا كانت ستتم مناقشتها في اجتماع 12 فبراير.