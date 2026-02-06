وذكر بيسنت أنه سينظر في فرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي، وهي خطوة لم يتخذها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى منصبه في يناير 2025.

وقال بيسنت خلال جلسة استماع للجنة بمجلس الشيوخ: "سأضع ذلك في الاعتبار، وسنرى إلى أين ستمضي محادثات السلام".

وذكر أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل ساعدت في جعل روسيا تأتي إلى طاولة المفاوضات والمشاركة في محادثات سلام.