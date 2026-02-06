وأوضح البيت الأبيض أن "الدبلوماسية ستكون محور محادثات الجمعة مع إيران".

من جانبه، أكد مسؤول بارز في الإدارة الأميركية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الخميس، أن ممثلي الولايات المتحدة سيجرون محادثات مع نظرائهم الإيرانيين في عمان يوم الجمعة.

وقال المسؤول إن ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، سيشاركان مع الجانب الأميركي، مؤكدا إجراء المفاوضات التي أعلنت عنها طهران في وقت سابق.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن جدول أعمال المفاوضات على نحو دقيق.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، تهدف طهران إلى قصر المحادثات على البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات.

وترغب واشنطن في إضافة المزيد من الموضوعات إلى جدول الأعمال، ومن بينها برنامج طهران للصواريخ ودعمها لحلفائها، ومن بينهم حركة حماس في قطاع غزة، وميليشيا حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن.