ولم يكشف التقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني عن جنسية الناقلتين أو العلم الذي ترفعه كل منهما.

وقال الجنرال حيدر هنريان مجرد، قائد المنطقة الثانية لسلاح البحر في قوات الحرس الثوري، إن "الناقلتين كانتا تحملان نحو مليون لتر من الوقود، أي نحو 6300 برميل، بما في ذلك الديزل، وإنهما احتجزتا قرب جزيرة فارسي وتم نقلهما إلى بوشهر".

وأضاف مجرد أن 15 من أفراد الطاقم على متن الناقلتين أصبحوا "في عهدة الهيئات القضائية"، من دون الكشف عن جنسياتهم.

وفي ديسمبر الماضي، احتجزت إيران ناقلة نفط أجنبية أثناء مرورها في مضيق هرمز الاستراتيجي، واعتقلت 16 من أفراد الطاقم، كما احتجزت سفينة في مضيق هرمز في نوفمبر الماضي.