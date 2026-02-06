وأضاف كونز، في تصريح لسكاي نيوز عربية، أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى مضاعفة جهودها للانخراط مع المجتمع المدني في السودان".

وأوضح أن "الأزمة في السودان هي الكارثة الإنسانية الأكبر في العالم، ولا تحصل على الانتباه المناسب لها".

كما شدد على أن "واشنطن بحاجة إلى مضاعفة جهودها والانخراط مع المجتمع المدني للسيطرة على أولئك الذين يرون فيها حربا للوكلاء، والتعاطي مع الأزمة الإنسانية في السودان".