وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، أكد ترامب على ضرورة تكليف الخبراء النوويين بالعمل على اتفاق طويل الأمد يحل محل المعاهدة الحالية، والتي قال إنها تعرضت لانتهاكات صارخة.

وتعد معاهدة "نيو ستارت" التي تم توقيعها عام 2010، آخر اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التسلح.

وكانت المعاهدة تحدد لكل طرف سقف 800 منصة إطلاق وقاذفة ثقيلة، و1550 رأسا نوويا استراتيجيا منتشرا، مع آلية للتحقق.

لكن انتهاء المعاهدة يمثل انتقالا إلى نظام نووي أقل انضباطا ومن دون قيود تقريبا، لا سيما أن عمليات التفتيش معلقة منذ عام 2023، على خلفية الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير 2022.

كما يفتح انتهاء المعاهدة الباب على مرحلة ضبابية، وسط مخاوف من سباق تسلح جديد.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأميركي، أن الولايات المتحدة وروسيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتمديد الالتزام بمعاهدة الحد من التسلح النووي " نيو ستارت"، التي تنتهي صلاحيتها الخميس.

من جانب آخر، استعرض ترامب ما اعتبره إنجازات عسكرية حققها خلال ولايته الأولى، مشددا على أن الولايات المتحدة تظل القوة الأكبر عالميا.

وأشار إلى إعادة بناء الجيش بالكامل، بما في ذلك تحديث الأسلحة النووية وإنشاء "قوة الفضاء".

وكشف عن خطط لإضافة سفن حربية جديدة، قال إن قوتها تفوق بمئة ضعف السفن التاريخية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية مثل "آيوا" و"ميسوري". مؤكدا على استمرار العمل على إعادة بناء القدرات الدفاعية بمستويات وصفها بأنها "غير مسبوقة".

وفي سياق السياسة الخارجية، قال ترامب إنه منع نشوب نزاعات نووية في أنحاء العالم. وذكر أنه حال دون اندلاع مواجهات مباشرة بين باكستان والهند، وإيران وإسرائيل، وروسيا وأوكرانيا.