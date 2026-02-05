وبحسب رسالة اطلعت عليها "رويترز"، أعرب السيناتوران إليزابيث وارن وآندي كيم لوزير الحرب بيت هيغسيث، عن قلقهما من أن الاستثمار الصيني في "سبيس إكس" قد يشكل "تهديدا للأمن القومي، ويعرض البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية والمدنية الحيوية للخطر'.

واستشهد السيناتوران بتقارير عالمية وشهادات محاكم تشير إلى أن مستثمرين مرتبطين بالصين قاموا بتحويل أموالهم عبر كيانات في جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية لإخفاء شرائهم لأسهم الشركة المصنعة للصواريخ.

وتلعب "سبيس إكس"، المملوكة لماسك، أغنى رجل في العالم، دورا مركزيا في البنية التحتية للأمن القومي الأميركي من خلال إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية والاستخباراتية، وتشغيل شبكة اتصالات يستخدمها البنتاغون.

وحذر السيناتوران من أن أي ملكية صينية قد تؤدي إلى تطبيق القواعد الأميركية الخاصة بالملكية أو السيطرة أو النفوذ الأجنبي، المعروفة باسم "FOCI"، نظرا لاحتمالية التعرض لمعلومات أو تقنيات حساسة.

وتطلب الرسالة من وزارة الحرب الكشف عن مدى أي ملكية صينية، وتقييم ما إذا كانت "سبيس إكس" خاضعة لمتطلبات التخفيف من مخاطر "FOCI"، وتحديد ما إذا كان يجب مراجعة الاستثمارات الأجنبية من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، على أن يتلقيا ردا بحلول 20 فبراير.

وأشار النائبان الأميركيان إلى أن عملية استحواذ "سبيس إكس" على شركة "إكس إيه آي" التابعة لماسك يثير تساؤلات حول الاستثمارات الصينية في الشركة، خاصة بعد أن وصفها الملياردير الأميركي بأنها "أكبر محرك ابتكار طموح ومتعدد المجالات على الأرض وفي الفضاء، يشمل الذكاء الاصطناعي والصواريخ والإنترنت الفضائي والاتصالات المباشرة بالهواتف ومنصة المعلومات الحية وحرية التعبير الأولى في العالم".