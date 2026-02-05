وأوردت وكالة "تسنيم" للأنباء أن مهام المجلس تشمل تعزيز الاستعدادات الدفاعية، ومواجهة التهديدات المستجدة، ورفع مستوى التنسيق في صنع القرار الدفاعي بين المؤسسات العسكرية والأمنية.

يعد شمخاني من أبرز الشخصيات العسكرية والأمنية في إيران، إذ شغل سابقاً مناصب رفيعة، بينها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وله خبرة طويلة في الملفات الاستراتيجية والدفاعية.

وحاليا شمخاني يشغل منصب المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي خامنئي.