وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية، إن "بوتين مستعد دائمًا للاستماع إلى أي مقترحات جدية"، مضيفًا: "إذا أراد أحد التحدث بجدية، فليتصل، وبوتين سيرد على الهاتف".

وانتقد لافروف تصريحات ماكرون التي تحدث فيها عن عزمه الاتصال بالرئيس الروسي في وقت لاحق، معتبرا أن الإعلان المسبق عن ذلك "ليس أمرا جديا من الناحية الدبلوماسية".

وفي باريس، أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس بأنالرئيس الفرنسي أرسل الثلاثاء مستشاره للشؤون الدبلوماسية إيمانويل بون إلى موسكو، حيث التقى بعيدًا عن الأضواء يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي، في إطار التحضير لاحتمال استئناف الحوار بين الرئيسين.

وأوضح المصدر أن الزيارة، التي لم يؤكدها أو ينفها كل من الكرملين وقصر الإليزيه، تعد الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو أربع سنوات، وقد تشكل مرحلة تمهيدية قبل إجراء اتصال مباشر بين بوتين وماكرون، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي أطلع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هذه الخطوة.

وكان ماكرون قد أكد، في تصريحات سابقة، أن "مناقشات تجري على المستوى الفني وبالتشاور مع الرئيس زيلينسكي والشركاء الأوروبيين"، في وقت يسود فيه حذر أوروبي واسع من استئناف التواصل مع موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الحديث عن احتمالات استئناف قنوات الاتصال مع روسيا، في سياق التحركات الدبلوماسية الدولية المتسارعة، وبعد تقارب ملحوظ بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وبوتين، ما أثار مخاوف أوروبية من انفراد واشنطن بهامش المناورة السياسي.