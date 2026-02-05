وقالت الوزارة في بيان: "في الخامس من فبراير، أعيد 157 جنديا روسيا" من أوكرانيا، مضيفة أنه "في المقابل، تم تسليم 157 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية" لكييف.

وأوضحت وزارة الدفاع أن أفراد الجيش الروسي موجودون حاليا في جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون المساعدة الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن الإمارات والولايات المتحدة أدتا دور وساطة في عملية التبادل.

وفي وقت سابق من الخميس، قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لواشنطن إن الوفود ​التي تمثل الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا اتفقت على تبادل 314 أسيرا، مضيفا أن هناك عملا كبيرا لا يزال يتعين القيام به لإنهاء ‌الحرب.

وكتب ويتكوف في منشور على منصة "إكس": "اتفقت اليوم وفود ⁠من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على تبادل 314 أسيرا، وهو أول تبادل من ‌نوعه منذ 5 أشهر".

وأضاف المبعوث الأميركي: "جرى التوصل إلى هذه النتيجة من خلال محادثات سلام كانت مفصلة ومثمرة. وفي حين أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، فإن خطوات ​مثل هذه تثبت أن المشاركة الدبلوماسية المستمرة تحقق نتائج ملموسة وتدفع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وكانت روسيا قد أعلنت إحراز تقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا، التي تستضيفها أبوظبي لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلا عن مصدر روسي، أن المفاوضات حول أوكرانيا مستمرة في أبوظبي بصيغة ثلاثية الأطراف، بمشاركة موسكو وكييف وواشنطن.

وأوضح المصدر الروسي أن المفاوضات تتناول آلية وقف إطلاق النار، والمسائل الإقليمية، والقضايا الاقتصادية.