وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن المعاهدة التي تحدد سقفا للرؤوس الحربية والصواريخ الاستراتيجية ومنصات الإطلاق للطرفين، تنتهي صلاحيتها بنهاية اليوم، معبّرا عن أسف موسكو لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديدها.

وأوضح بيسكوف أن روسيا اقترحت سابقا تمديد شروط المعاهدة عاما إضافيًا لإفساح المجال أمام مفاوضات بشأن اتفاقية بديلة، لكن واشنطن لم تقدم رداً رسمياً حتى الآن، بحسب قوله.

وأكد أن هذا الملف كان محور اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء، مشددًا على أن موسكو ستواصل الالتزام بـ"نهج مسؤول ويقظ" في ما يخص الاستقرار النووي العالمي، مع الاستناد في المقام الأول إلى مصالحها الوطنية.