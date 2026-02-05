وأكد كيريل ديميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاقية سلام مع أوكرانيا"، وذلك رغم وجود "مشعلي الحرب من بريطانيا وأوروبا" وفق تعبيره.

وقال ديميترييف: "يمكن اعتبار محاولات مشعلي الحروب من أوروبا وبريطانيا المستمرة لعرقلة مسار المفاوضات والتدخل فيه مؤشرا هنا، فكلما زادت هذه المحاولات ندرك أكثر أن هناك تقدما بالفعل، وأن هناك حركة إيجابية جيدة للأمام".

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلا عن مصدر روسي، أن المفاوضات حول أوكرانيا مستمرة في أبوظبي بصيغة ثلاثية الأطراف، بمشاركة موسكو وكييف وواشنطن.

وأوضح المصدر الروسي أن المفاوضات تتناول آلية وقف إطلاق النار، والمسائل الإقليمية، والقضايا الاقتصادية.

ومن جهة أخرى، قال ديميترييف إنه "يجري عمل نشط بالتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستعادة العلاقات الروسية الأميركية في الاتجاه الاقتصادي".

ويشمل ذلك، وفق مبعوث بوتين، العمل ضمن المجموعة الروسية الأميركية للتعاون الاقتصادي. التقينا والمحادثات تسير بشكل إيجابي".