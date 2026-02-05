وأوضح دي فانس في مقابلة مصورة أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مضيفا: "لا يمكن لأشخاص مجانين امتلاك أسلحة نووية".

وأضاف: "الرئيس ترامب ليست لديه الرغبة في إعادة ما حصل في العراق، لكنه يبحث في خياراته ويفضل الدبلوماسية في التعامل مع إيران، وإذا لم يتبق سوى الخيار العسكري فسيختاره".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، في مقابلة مع شبكة أن بي سي نيوز، الأربعاء، أن على المرشد الإيراني علي خامنئي أن يكون "قلقا جدا"، في وقت تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

وقال ترامب للشبكة الأميركية: "أستطيع أن أقول إنه يجب أن يكون قلقا جدا، نعم، يجب أن يكون كذلك. وكما تعلمون، هم يتفاوضون معنا".