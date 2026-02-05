وقال روبيو عن المحادثات المقررة الجمعة: "إذا أراد الإيرانيون الاجتماع، فنحن مستعدون"، مشددا على أن برنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعمها "للمنظمات الإرهابية في أنحاء المنطقة"، ومعاملتها لشعبها، يجب أن تطرح على الطاولة.

وأوضح للصحفيين: "في نهاية المطاف، الولايات المتحدة مستعدة للتعامل، وكانت دائما مستعدة للتعامل مع إيران".

وكانت وسائل إعلام غربية قد أشارت إلى أن طهران ترفض تقديم تنازلات بشأن برنامجها الصاروخي، لكنها منفتحة أكثر على قبول قيود على أنشطتها النووية.

وفي ظل التوتر بين الدولتين بسبب الخلاف حول برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي، إضافة إلى العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، دفعت واشنطن بأسطول ضخم إلى المنطقة المحيطة بإيران، بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن.