وقال المسؤول لسكاي نيوز عربية إن واشنطن أعادت جدول الاجتماع مع إيران في مسقط يوم الجمعة بعد ضغوط من قادة عرب ومسلمين على إدارة ترامب لتجنب الانسحاب من المحادثات.

كان موقع أكسيوس قد نقل أيضا عن مسؤولين أميركيين، أن خطط إجراء المحادثات النووية الأميركية الإيرانية في عمان يوم الجمعة قد أعيدت بعد أن ضغط عدد من القادة العرب والمسلمين بشكل عاجل على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهر الأربعاء، لحثها على عدم تنفيذ تهديداتها بالانسحاب.

وقال أحد المسؤولين: "طلبوا منا الإبقاء على الاجتماع والاستماع إلى ما سيقوله الإيرانيون. وقد أبلغنا العرب أننا سنعقد الاجتماع إذا أصروا، لكننا متشككون للغاية".

وأوضحت المصادر أن تسع دول على الأقل من المنطقة نقلت رسائل إلى أعلى مستويات إدارة ترامب، طالبت فيها بشدة الولايات المتحدة بعدم إلغاء الاجتماع مع الإيرانيين في عمان.

وقال مسؤول أميركي ثان إن إدارة ترامب وافقت على عقد الاجتماع مع الإيرانيين "احتراما" لطلب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، و"استمرارا للمسار الدبلوماسي".

من جانبه كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة إكس، الأربعاء: "المحادثات النووية مع الولايات المتحدة مقررة في مسقط الجمعة قرابة الساعة العاشرة صباحا"، شاكرا سلطنة عمان "على قيامها بكل الترتيبات الضرورية".