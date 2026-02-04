وصرح ترامب للشبكة الأميركية: "أستطيع أن أقول إنه يجب أن يكون قلقا جدا، نعم، يجب أن يكون كذلك. وكما تعلمون، هم يتفاوضون معنا".

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تستعد فيه ‌واشنطن وطهران لإجراء محادثات نووية ‌هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من الأربعاء، كشفت تقارير أميركية أن مسار المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران يواجه خطر الانهيار، بعد رفض الولايات المتحدة مطالب إيرانية بتغيير مكان وشكل المحادثات المقررة يوم الجمعة، في تطور يعمق الخلافات ويهدد بإغلاق نافذة الحل الدبلوماسي.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على عقد اجتماع، الجمعة، في إسطنبول، بمشاركة دول أخرى بصفة مراقبين.

غير أن طهران أبلغت رغبتها في نقل المحادثات إلى سلطنة عمان وعقدها بصيغة ثنائية، لحصر النقاش في الملف النووي واستبعاد قضايا أخرى مثل الصواريخ الباليستية، التي تعد أولوية لواشنطن ودول المنطقة.

وقال مسؤول أميركي كبير إن بلاده درست الطلب الإيراني لكنها قررت رفضه، مضيفا: "أخبرناهم أن الأمر إما بهذه الصيغة أو لا شيء، فقالوا: حسنا، لا شيء إذن".

وبحسب موقع أكسيوس، فإن هذا الخلاف قد يعرقل المسار الدبلوماسي ويدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التفكير بخيارات أخرى، من بينها العمل العسكري.