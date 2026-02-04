وكانت هيئة محلفين في فلوريدا قد دانت راوث (59 عاما) في سبتمبر بخمس تهم، بينها محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية.

وصدر بحقه الحد الأقصى من العقوبة، بحسب ما طلبت النيابة.

وقالت القاضية آيلين كانون إن "العقوبة المناسبة في هذه القضية هي السجن مدى الحياة"، موضحة أنها تسعى إلى حماية المجتمع من "أي جريمة مستقبلا" قد يرتكبها راوث.

وعقب محاكمته أمام هذه المحكمة الفدرالية، وبعد صدور الحكم مباشرة، حاول راوث طعن نفسه بقلم، غير أن حراسا تدخلوا لمنعه.

وكان راوث قد دفع ببراءته، ودافع عن نفسه خلال المحاكمة، مؤكدا أنه لم تكن لديه أي نية لإيذاء ترامب أو أي شخص آخر.

وأوقف راوث في 15 سبتمبر 2024 على يد عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي، المكلف حماية كبار الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، بعدما رصدوه مسلحا قرب ميدان الغولف الذي كان ترامب يلعب فيه.

وفي يوليو 2024، نجا ترامب بأعجوبة من محاولة اغتيال أخرى خلال تجمع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا.