وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن يوضع التمثال في الجهة الجنوبية من البيت الأبيض، إلا أن الخطط قابلة للتغيير.

ويعد التمثال نسخة كشف عنها الرئيس الأسبق رونالد ريغان في مدينة بالتيمور، لكنه تعرض للدمار وحفظت أجزاؤه في ميناء المدينة عام 2020 خلال موجة احتجاجات مطالبة بالعدالة العرقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين من أصول إيطالية حصلوا، بتعاون مع نحاتين محليين، على الأجزاء المحطمة من التمثال، وأعادوا ترميمها بدعم مالي من جمعيات خيرية ومنح فيدرالية.

وقال بول مارتن، وهو رجل أعمال إيطالي أميركي كان قد ساعد في استرجاع بقايا التمثال الأصلي وتنظيم حملة لإعادة ترميمه، إنه من المتوقع أن ينقل التمثال من مستودع في الساحل الشرقي لولاية ميريلاند إلى إدارة ترامب خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنغل في بيان: "في البيت الأبيض يعد كريستوفر كولومبوس بطلا، وسيستمر الرئيس ترامب في تكريمه على هذا الأساس".

وأصبح تمثال كولومبوس مركز صراع حول تاريخ الأمة الأميركية، غير أن ترامب كان من أشرس المدافعين عن إرث المستكشف.

وأدرج الرئيس 47 للولايات المتحدة كولومبوس في أمر تنفيذي عام 2021، ضمن الشخصيات المقترحة لحديقة الأبطال الوطنية.

ويحتفى بالمستكشف الإيطالي بسبب رحلته عام 1492 إلى الأميركيتين، وفتح على إثر ذلك طرق التجارة مع أوروبا، ومهد "الاستعمار" للأراضي الجديدة.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024 بالاحتفال بيوم كولومبوس، وفي أكتوبر الماضي وقع إعلانا رئاسيا يعترف فيه بكولومبوس باعتباره "البطل الأميركي الأصلي".

وقال ترامب بعد توقيع الإعلان: "عدنا يا إيطاليين، حسنا؟ نحن نحب الإيطاليين"، وأضاف لاحقا أن هذه الخطوة ينبغي أن تساعد الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أجرى ترامب سلسلة من التغيرات والتحديثات في المبنى، أبرزها هدم الملحق الشرقي لبناء قاعة رقص بكلفة 400 مليون دولار.