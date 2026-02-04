وقال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف، إن "عملية التفاوض بدأت بصيغة ثلاثية الأطراف تضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، وسيتبع ذلك عمل مجموعات منفصلة وفق مسارات محددة، على أن يعقد اجتماع لاحق لتنسيق المواقف".

وأضاف عميروف: "نعمل وفقا للتوجيهات الواضحة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحقيق سلام كريم ودائم. نُطلع رئيس الدولة على سير كل مرحلة من مراحل المفاوضات".

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن "روسيا ستواصل عملياتها العسكرية الاستراتيجية إلى حين اتخاذ كييف القرارات اللازمة".

وأوضح بيسكوف: "لا يعتزم الكرملين حاليا الإعلان عن نتائج الجولة الجديدة من المشاورات في أبو ظبي"، معتبرا أن "باب الحل السلمي للأزمة الأوكرانية مفتوح، وروسيا لا تزال منفتحة عليه".

كما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر روسي، قوله إن المحادثات الثلاثية في أبوظبي تجرى على أساس أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرا إلى أن "هذا تفاهم قائم بالفعل بين جميع المشاركين".

وكانت الجولة الأولى من المحادثات الثلاثية أجريت في منتصف يناير الماضي، ومن المقرر أن تستمر الجولة الثانية حتى الخميس.

وقبل انعقاد الاجتماع، استأنفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، حيث أفادت السلطات بوقوع ضربات جوية ليلية عبر عدة مناطق، الثلاثاء، وترك القصف مرة أخرى ملايين الأشخاص بلا كهرباء أو تدفئة في ظل درجات حرارة شديدة البرودة، وعطل الإصلاحات الجارية للشبكة.

واتهم زيلينسكي موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار المحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وطالب برد من واشنطن.