وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية النقيب تيم هوكينز في بيان "أسقطت مقاتلة من طراز إف-35 سي تابعة لأبراهام لينكولن الطائرة المسيرة الإيرانية دفاعا عن النفس ولحماية حاملة الطائرات والأفراد على متنها".

وذكرت مصادر أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب على بعد حوالي 500 ميل من الساحل الجنوبي لإيران عندما قامت طائرة مسيرة إيرانية من طراز "شاهد-139" بمناورة وصفت بـ"غير الضرورية" باتجاه السفينة.

وأضافت: "استمرت الطائرة المسيرة الإيرانية في التحليق باتجاه السفينة رغم الإجراءات التي اتخذتها القوات الأميركية العاملة في المياه الدولية لتهدئة الموقف.. وهاجمت طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 سي" تابعة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" الطائرة المسيرة الإيرانية دفاعا عن النفس وحماية لحاملة الطائرات والطاقم الموجود على متنها".

ولم يصب أي من أفراد القوات الأميركية بأذى خلال الحادث، ولم تتضرر أي معدات أميركية.

وتعليقا على الحادث، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع "فوكس نيوز": "القيادة المركزية الأميركية تصرفت بشكل مناسب بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية".

ويأتي الحادث فيما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط أميركية في مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وأمرت السفينة بالتوقف، في خطوة وصفت بـ"الاستفزازية"، وذلك في وقت تعزّز فيه واشنطن وجودها العسكري في المنطقة تحسبا لضربة محتملة على إيران.

وذكرت شركة "فانغارد تك" المتخصصة في الأمن البحري، في رسالة وجهت إلى عملائها، أن 6 زوارق حربية إيرانية مزودة بمدافع عيار 50 اقتربت من ناقلة النفط أثناء دخولها الممر المائي الاستراتيجي، وأمرت السفينة بإيقاف محركاتها والاستعداد للصعود إليها.

وأضافت الشركة أن الناقلة زادت سرعتها بدل الامتثال للأوامر، قبل أن ترافقها لاحقا سفينة حربية أميركية حتى الوصول إلى بر الأمان.

وأكد مسؤولون أميركيون أن زوارق إيرانية مسلحة حاولت إيقاف سفينة ترفع العلم الأميركي، مشيرين إلى أنه جرى تأمين مرافقتها بنجاح.

وقال مصدر بحري ‌ومسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن السفينة تحمل اسم "ستينا إمبيراتيف" وترفع علم أميركا.

وكانت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسماءهم قولهم، في وقت سابق ⁠الثلاثاء إن سفينة دخلت المياه الإقليمية الإيرانية دون الحصول ‍على التصاريح اللازمة، مما أدى إلى تحذيرها لكنها غادرت المنطقة "دون وقوع أي حدث أمني خاص".

وذكرت "فانغارد" أن السفينة لم تدخل المياه الإقليمية ‍الإيرانية.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الثلاثاء، أنه كلف وزير خارجيته عباس عراقجي تمثيل طهران في مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعواقب "سيئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.