وذكرت شركة "فانغارد تك" المتخصصة في الأمن البحري، في رسالة وُجّهت إلى عملائها، أن ستة زوارق حربية إيرانية مزوّدة بمدافع عيار 50 اقتربت من ناقلة النفط أثناء دخولها الممر المائي الاستراتيجي، وأمرت السفينة بإيقاف محركاتها والاستعداد للصعود إليها.

وأضافت الشركة أن الناقلة زادت سرعتها بدل الامتثال للأوامر، قبل أن ترافقها لاحقا سفينة حربية أميركية حتى الوصول إلى بر الأمان.

وأكد مسؤولون أميركيون أن زوارق إيرانية مسلّحة حاولت إيقاف سفينة ترفع العلم الأميركي، مشيرين إلى أنه جرى تأمين مرافقتها بنجاح.

وقال مصدر بحري ‌ومسؤول أميركي لوكالة رويترز إن ​السفينة تحمل اسم "ستينا إمبيراتيف" وترفع علم أميركا.

وكانت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسماءهم قولهم في وقت ‍سابق ⁠الثلاثاء إن سفينة دخلت المياه الإقليمية الإيرانية دون الحصول ‍على التصاريح اللازمة، مما أدى إلى تحذيرها لكنها غادرت المنطقة "دون وقوع أي حدث أمني خاص".

​وذكرت "فانغارد" أن السفينة لم تدخل ​المياه الإقليمية ‍الإيرانية.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الثلاثاء، أنه كلّف وزير خارجيته عباس عراقجي تمثيل طهران في مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعواقب "سيئة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وكتب بزشكيان في منشور عبر منصة إكس: "أصدرتُ تعليماتي لوزير خارجيتي، شرط توفر بيئة مناسبة خالية من التهديدات والتوقعات غير المنطقية، لمتابعة مفاوضات عادلة ومنصفة".

وأشار إلى أن المحادثات ستُعقد "في إطار المصالح الوطنية" لطهران.

ويمثل هذا الإعلان تحولا كبيرا في موقف الرئيس الإصلاحي، الذي كان قد حذر الإيرانيين على مدى أسابيع من أن الاضطرابات في بلاده خرجت إلى حد بعيد عن نطاق سيطرته.