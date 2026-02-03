جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والجيوسياسة" في اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد في دبي من 3 حتى 5 فبراير، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

واستعرض الرئيس الإستوني خلال الجلسة فلسفة بلاده في التعامل مع التطور التقني، مشيراً إلى أن نصيحته الدائمة في المدارس والجامعات الإستونية هي ضرورة تبني التكنولوجيا بوعي، حيث أكد أن للتكنولوجيا حدوداً تحكمها قواعد وتشريعات منظمة، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للهجوم، بل هو وسيلة فعالة وممتازة للدفاع أيضاً، لا سيما في مواجهة المعلومات المضللة والهجمات السيبرانية، وهو ما تعزز بوجود مركز "الناتو" للأمن السيبراني في إستونيا، التي بدأت الاهتمام بهذا المجال بشكل مكثف عقب تعرضها لأول هجوم إلكتروني عام 2007، لتتخذ منذ ذلك الحين إجراءات صارمة لضمان توافق سياسات الذكاء الاصطناعي مع مصالح الأمن القومي.

وفي سياق حديثه عن "السيادة الرقمية"، أوضح الرئيس الإستوني نهج بلاده الواقعي، حيث أشار إلى أن إستونيا لا تسعى لمنافسة الشركات الكبرى في بناء منصات الذكاء الاصطناعي الضخمة نظرا لحجمها، بل تركز جل اهتمامها على إضافة ابتكارات جديدة وفاعلة داخل هذه المنصات، ليكون الدور الأهم هو "تعزيز الموارد بالابتكار"، وهو النهج الذي وضع إستونيا في مصاف الدول المتقدمة رقمياً، وجعل تجربتها محط أنظار المشاركين في القمة التي تشهد حضوراً استثنائياً يضم أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، و500 وزير، وممثلين عن 150 حكومة و80 منظمة دولية، بالإضافة إلى 700 رئيس تنفيذي، وبمشاركة إجمالية تتجاوز 6250 شخصية عالمية.