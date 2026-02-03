وسئل ماكرون عن هذا الموضوع خلال زيارة لمنطقة هوت سون في شمال شرق البلاد، فأجاب "هذا الأمر قيد الإعداد، وهناك تاليا مباحثات على الصعيد التقني".

وأوضح أن ذلك يتم في إطار من "الشفافية، وبالتشاور" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ماكرون: "من المهم أن يستعيد الأوروبيون قنوات النقاش الخاصة بهم" مع موسكو.

لكنه لم يتحدث عن أي موعد محدد، معتبرا أن الهجمات الروسية الأخيرة "غير المقبولة" لا تظهر "نية فعلية للتفاوض من أجل السلام".

ونأى معظم القادة الأوروبيين بأنفسهم عن الرئيس الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولكن منذ التقارب بين دونالد ترامب وبوتين، ازدادت احتمالات استئناف الاتصالات مع الأخير لئلا يتفرد الرئيس الأميركي بهامش المناورة.

وفي ديسمبر الفائت، رأى ماكرون أن "من المفيد التحدث إلى فلاديمير بوتين" مجددا، الأمر الذي لقي صدى إيجابيا لدى الكرملين.

ويعود آخر اتصال بين الرئيسين إلى بداية يوليو، وتناول خصوصا الجهود الدبلوماسية لاحتواء البرنامج النووي الإيراني. وعبرا يومها عن وجهات نظر متباينة في الملف الأوكراني.