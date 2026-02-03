واتّهمت مجموعات حقوقية قوات الأمن بقتل الآلاف في حملة قمع للاحتجاجات التي بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير، وتراجعت حدتها مذاك.

وأقرت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الاحتجاجات، لكنها تقول إن معظمهم كانوا من عناصر قوات الأمن أو من المارة الذين قُتلوا في "أعمال إرهابية" تتهم منفذيها بالعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوقفت الشرطة أعدادا كبيرة من الأشخاص على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) عن 50235 عملية توقيف على صلة بالاحتجاجات.

واستهدفت عمليات التوقيف "مجموعة واسعة من المواطنين بينهم طلاب وكتّاب وأساتذة"، بحسب ما ذكرت.

وأضافت: "في بعض الحالات، رافقت عمليات التوقيف عمليات تفتيش للمنازل ومصادرة متعلّقات شخصية".

وذكرت بأنها أحصت 300 عملية لانتزاع اعترافات بالإكراه على صلة بالاحتجاجات أدلى خلالها المشتبه بهم ببيانات متلفزة بعدما تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي.