وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات خلال جلسة ضمن القمة العالمية للحكومات: "يتعين بحث قضايا رئيسية مثل البرنامج النووي مع إيران".

وأضاف قرقاش أن إيران بحاجة إلى إعادة بناء اقتصادها.

مايك بومبيو

وخلال الجلسة الحوارية، قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو إن على إيران التحلي بالحكمة والعمل بما يخدم مصالح شعبها والمنطقة، معتبرًا أن تنصّل طهران من الاتفاقيات السابقة أسهم في تقويض الثقة الدولية وتعقيد المشهد الإقليمي.

وأضاف بومبيو، أن غياب الالتزام بالاتفاقات أضعف فرص التوصل إلى تفاهمات مستدامة، مشددًا على أن أي مسار تفاوضي جاد يتطلب احترام التعهدات وعدم التعامل مع الاتفاقيات كأدوات مرحلية.

وأشار إلى أن سلوك إيران خلال السنوات الماضية كان من العوامل الرئيسية في تصاعد التوترات الإقليمية، داعيًا إلى مقاربة أكثر واقعية ومسؤولية لتفادي مزيد من الأزمات، وذلك قبيل المفاوضات المرتقبة بين طهران وواشنطن في تركيا، بحسب العين الإخبارية.

مناخ تفاوضي متوتر

وتأتي هذه التصريحات في ظل مناخ مشحون يسبق المفاوضات النووية المرتقبة، وسط تهديدات متبادلة وتصعيد عسكري، رغم إشارات دبلوماسية متزامنة من الطرفين.

وكانت طهران قد أعلنت تكليف وزير خارجيتها تمثيلها في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مع تأكيد حصر المحادثات في الملف النووي ورفض إدراج برنامجها الصاروخي.

في المقابل، لوّحت الإدارة الأميركية بعواقب في حال فشل التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، ما يضع مفاوضات تركيا أمام اختبار صعب بين مسار الدبلوماسية وضغوط التصعيد.