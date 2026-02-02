وأضاف المسؤول: "يدعو الرئيس (ترامب) إلى إبرام اتفاق، والهدف من الاجتماع هو سماع ​ما ‍الذي سيقولانه".

كما كشف مسؤول إيراني كبير لرويترز: "وزير الخارجية عراقجي سيعقد اجتماعا مع المبعوث الأميركي ويتكوف في إسطنبول الجمعة".

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية في وقت ‍سابق ⁠أن طهران تدرس شروط استئناف ‍المحادثات مع الولايات المتحدة قريبا، وذلك بعد أن أبدى الجانبان ‌استعدادهما لإحياء ‍الدبلوماسية ‍بشأن الخلاف النووي المستمر منذ فترة طويلة، مما ‌بدد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وكان موقع "أكسيوس" أول من نشر نبأ الاجتماع.

هذا ويلتقي ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي الإثنين.

ولم يؤكد المسؤول الإسرائيلي مكان أو جدول أعمال الاجتماع بين نتنياهو وويتكوف، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن المبعوث الخاص لدونالد ترامب سيصل الثلاثاء الى إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المحادثات مع الأميركيين: "ترامب مهتم بإجراء مفاوضات جادة مع الإيرانيين تُفضي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني".

"إيران قلقة"

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الثلاثاء، أن "إيران قلقة من أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى الدبلوماسية كوسيلة لكسب المزيد من الوقت لشن ضربة".

وأضافت: "مسؤولون أميركيون أبلغوا الوسطاء الإقليميين أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن شن هجوم على إيران".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين: "ترامب طلب من مساعديه خيارات لشن هجوم سريع وحاسم لا يُعرّض المنطقة لخطر حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط".

في المقابل، أبلغت إيران الوسطاء الإقليميين "أنها ستناقش برنامجها النووي فقط، بينما طالبت الولايات المتحدة بمحادثات أوسع تشمل فرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني ودعم الميليشيات المتحالفة معها في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وفق "وول ستريت جورنال".