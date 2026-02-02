وبحسب الوكالة، من المرجح أن يعقد فريقا التفاوض من إيران والولايات المتحدة الأميركية محادثات خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أنه في حال بدء المحادثات، وكما جرت العادة، سيتولى وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف مسؤولية هذه المحادثات.

فيما سيرافق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي دبلوماسيون مثل ماجد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.

وتكهنت بعض المصادر بأنه، بالنظر إلى زيارة عراقجي إلى تركيا، الجمعة، وجهود أنقرة لعقد المحادثات، فمن المحتمل أن تُعقد المشاورات في تركيا.

في هذا السياق، من المحتمل أيضًا أن يشارك وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في هذه المحادثات.

فيما يتعلق باستضافة المحادثات، يجري أيضا بحث أسماء بعض الدول الأخرى في المنطقة، بحسب الوكالة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من المرجح أن تبدأ في الأيام المقبلة بحضور مسؤولين كبار من كلا البلدين.

وذكر مصدر مطلع للوكالة: "حتى الآن، لم يتم تحديد الموقع والوقت الدقيقين لهذا الاجتماع، ومن المرجح أن تكون هذه المفاوضات على مستوى عراقجي وويتكوف".

بالتزامن مع ذلك، قال مسؤولان إسرائيليان كبيران إنه من المتوقع ‌أن يزور المبعوث ⁠الأميركي ستيف ويتكوف إسرائيل لعقد اجتماعات ‌مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الجيش.

ويأتي ‍ذلك ⁠في ظل تصاعد ‍التوترات الإقليمية مع إيران، وفي الوقت الذي ‌تمضي ‍فيه ‍إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌قدما في خطتها لإنهاء الحرب على غزة.