أفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من المرجح أن تبدأ في الأيام المقبلة بحضور مسؤولين كبار من كلا البلدين.
وذكر مصدر مطلع للوكالة: "حتى الآن، لم يتم تحديد الموقع والوقت الدقيقين لهذا الاجتماع، ومن المرجح أن تكون هذه المفاوضات على مستوى عراقجي وويتكوف".
بالتزامن مع ذلك، قال مسؤولان إسرائيليان كبيران إنه من المتوقع أن يزور المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إسرائيل لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقائد الجيش.
وأوضح المسؤولان أن زيارة ويتكوف إلى إسرائيل من المتوقع أن تبدأ غدا الثلاثاء.
وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران، وفي الوقت الذي تمضي فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في خطتها لإنهاء الحرب على غزة.