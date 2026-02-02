وقال التلفزيون "تم اعتقال هؤلاء الأفراد خلال عملية" في محافظة طهران، من دون أن يحدد تاريخ تنفيذ العملية.

وأضاف: "خلال تفتيش حقيبة أحد المشتبه بهم، تم العثور على أربع قنابل صوتية يدوية الصنع، استخدمت في اعمال شغب واضطرابات في المنطقة".

وتتهم طهران إسرائيل والولايات المتحدة بالضلوع في أعمال الشغب.

وتؤكد السلطات الإيرانية أن معظم الضحايا هم عناصر في قوات الأمن أو مارة قتلهم "إرهابيون". لكن منظمات غير حكومية مقارها في الخارج تتهم قوات الأمن الإيرانية باستهداف المتظاهرين عمدا.

وفي 24 يناير، أشارت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إلى توقيف مواطنين أجنبيين في غرب البلاد.