وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للصحفيين إنه تم استدعاء السفراء، الأحد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية دوره في حملة القمع الدموية للاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد في يناير الماضي.

وفي السياق، قال بقائي إن طهران تدرس تفاصيل مختلف المسارات ‌الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع الولايات المتحدة، ⁠مضيفا أن إيران تأمل في التوصل إلى نتائج ‌في الأيام المقبلة.

ووسط حشد عسكري للبحرية الأميركية بالقرب من إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي إن ‍طهران "تتحدث بجدية" مع واشنطن، وذلك بعد ساعات من قول علي لاريجاني الأمين العام ⁠لمجلس الأمن القومي في إيران عبر منصة إكس إن ترتيبات المفاوضات جارية.

وقال بقائي "دول المنطقة ‌هي الوسيط ‍في الرسائل ‍المتبادلة. تم تبادل الرسائل حول نقاط مختلفة ونقرر ‌وندرس حاليا تفاصيل كل مسار دبلوماسي نأمل أن يحقق نتائج خلال الأيام المقبلة".