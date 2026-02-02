وتستمر القمة العالمية للحكومات حتى الخامس من فبراير الحالي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وتهدف القمة التي تجمع أكثر من ستة آلاف مشارك من صناع القرار، إلى صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم.

وضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة، انطلقت أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، بمشاركة وزراء المالية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويُعقد المنتدى تحت عنوان "مستقبل التجارة والاقتصاد"، حيث يناقش توجهات السياسات المالية في المنطقة العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وسبل تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، والعمل المناخي.

ويركز المنتدى على استشراف ملامح السياسات المالية المستقبلية، من خلال مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي للمالية العامة، ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الحوكمة المالية، وتحسين إدارة الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.