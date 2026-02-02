وقال عراقجي لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك في التفاوض".

وأضاف عراقجي ردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه".

وكانت قد ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بوادر تقدم نحو إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأخبر عراقجي شبكة "سي إن إن" أن "بعض الدول الصديقة في المنطقة" كانت "تحاول بناء الثقة وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل".

ووصف عراقجي هذه المحادثات بأنها "مثمرة".

كما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في عطلة نهاية الأسبوع أن إيران "تتحدث إلينا، تتحدث إلينا بجدية".

وتابع عراقجي أن الحرب ستكون كارثة للجميع، مشيرا إلى أن إيران تعلمت دروسا كثيرة في الحرب الأخيرة.

وقال إنه يرى بلاده الآن مستعدة جيدا، مضيفا أن الاستعداد لا يعني أن إيران تريد الحرب.

وكان ترامب قد حذر إيران من إعدام المتظاهرين، وهدد مرارا قيادة الدولة في طهران بضربات عسكرية، مستشهدا بالقمع الوحشي للمتظاهرين.