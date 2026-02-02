وخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة "آير فورس وان"، ذكر ترامب: "لم أطلع عليها بنفسي، لكن بعض الأشخاص المهمين جدا أخبروني بأنها لا تبرئني فحسب، بل تكشف أيضا صورة معاكسة تماما لما كان يأمله اليسار الراديكالي".

وأشار ترامب إلى أن "هذه الوثائق خلافا للتوقعات لم تظهر أي أمر ضده".

وأضاف أن الوثائق "تبين أن الصحفي الأميركي مايكل وولف تحرك مع إبستين بدوافع تهدف إلى إلحاق ضرر سياسي به"، في إشارة للادعاءات المتعلقة به حول الاعتداء على قاصرات.

وثائق قضية إبستين

والجمعة، بدأت وزارة العدل الأميركية نشر مجموعة كبيرة من الوثائق الإضافية المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين.